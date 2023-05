Stankovic: “Il Milan voleva reagire, è una grandissima squadra”

Il Milan è tornato a vincere in campionato, battendo 5-1 la Sampdoria a San Siro. Dopo la partita Dejan Stankovic è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match.

La prova del Milan : "Loro volevano reagire e battersi per un obiettivo. purtroppo li abbiamo affrontati in un momento delicato. Il Milan è una grandissima squadra, sono completi, forse manca solo l’esperienza".

Il bilancio della sua esperienza : "Una sfida e un bagaglio di esperienza che non ha prezzo, anche se negativo. Sono sicuro di aver dato tutto me stesso. Siamo diventati un blocco unico verso questo obiettivo. E' un’esperienza che non ha prezzo".

Gli insegnamenti: "Con cinque anni di carriera, essere buttato a gestire qualcosa che non ho mai fatto, è una sorpresa che non mi sarei aspettato e mi sono dovuto adattare. I ragazzi mi hanno seguito. Ci sono alcuni che meritano di fare una grande carriera come Zanoli, Amione, Augello, Leris. I ragazzi devono imparare a rispettare molti valori, non solo in campo".