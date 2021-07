SportMediaset – Il piano del Milan per Damsgaard

Ecco il piano del Milan, secondo quanto riportato da SportMediaset, per portare a Milanello l'enfant prodige Mikkel Damsgaard

Redazione Il Milanista

Finalmente calciomercato! Infatti con l'apertura ufficiale delle contrattazioni dei contratti, per rinforzare la squadra, inizia la nuova stagione.

Il Milan dopo aver perso Calhanoglu, passato da svincolato ai cugini dell'Inter, deve trovare un nuovo giocatore da regalare a Stefano Pioli per il suo 4-2-3-1.

Il paradosso è che, in questo momento, l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina per la prima giornata non avrebbe nessun trequartista. Del turco sappiamo tutto, Brahim Diaz è tornato a Madrid e Maldini e Massara stanno trattando il suo ritorno. Krunic è in uscita, Meité è tornata al Torino. E ora non c'è nessuno per riempire il vuoto lasciato dall'ex numero 10.

Il duo mercato rossonero sta valutando varie ipotesi. La certezza è il ritorno a Milano di Brahim Diaz (per il quale le trattative proseguono), ma non può bastare solo il giocatore spagnolo per il ruolo. Piacciono, e non poco, Rodrigo De Paulancora dell'Udinese, Hakim Ziyech del Chelsa, Rafinha del PSG e il doriano Mikkel Damsgaard.

Damsgaard, ultimo giocatore scoperto e valorizzato dalla Sampdoria, è la rivelazione della Danimarca in questo Europeo itinerante. Un giocatore che il Presidente doriano Massimo Ferrero che valuta in maniera molto onerosa, come dichiarato a GR Parlamento: "Quanto vale Mikkel Damsgaard? Non lo so perché non è in vendita, me lo tengo stretto e lo facciamo crescere perché voglio arrivare a farci i soldi che vale, cioè fra 30 e 50 milioni. È un puro talento e andrà molto lontano". Parole che allontano la cessione del danese. Ma è anche ipotizzabile che il "Er viperetta" stia bluffando per alzare il prezzo del ragazzo.

Il Milan sicuramente non ha intenzione di investire una cifra così alta per questo sta valutando inserire all'interno della trattativa una contropartita per abbassare la parte cash da versare nelle casse della Samp.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il Milan proverà in tutti i modi a portare all'ombra del Duomo il danese inserendo uno tra Tommaso Pobega o Jens-Petter Hauge. Ferrero accetterà?