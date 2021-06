Galliani: “Sorpreso dalle parole di Calhanoglu”. E su Baggio…

Ecco le parole di Adriano Galliani, ex Amministratore Delegato del Milan, ora al Monza con Berlusconi

SU RIBERY - "Ribery? In B c’è il problema che non si possono avere più di 18 giocatori nati prima del 1998 e noi ne abbiamo già di più. Quelli che arriveranno saranno quasi certamente Under23".

SUL PASSAGGIO DI CALHANOGLU ALL' INTER - "Calhanoglu all’Inter? Era in scadenza e ha scelto i nerazzurri. A me spesso è capitato di scambiare calciatori. Quella di oggi è una questione di soldi ma posso dire di essere rimasto sorpreso dalle sue parole il giorno delle visite mediche quando ha detto ‘rivinciamo lo scudetto’ dopo essere arrivato secondo col Milan.

RIPESCAGGIO - "Il caso Salernitana? Non voglio entrare in merito. C’è la FIGC e il Consiglio Federale del 7 deciderà.

BAGGIO - "Baggio nel 1990 non arriva al Milan dopo una chiacchierata tra Agnelli e Berlusconi. Io avevo già firmato con Caliendo (agente di Baggio all'epoca, ndr) e in quel momento ci chiama l'avvocato e arriva poco dopo un suo elicottero. Andiamo in Corso Marconi e l'avvocato chiede a Berlusconi di lasciargli Baggio, perché non poteva continuare a vincere lui. Io urlavo, non volevo mollare Baggio ma Berlusconi diede la sua parola all'avvocato e Baggio andò alla Juve”.