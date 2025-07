Milan, Sportiello verso l’addio: c’è l’accordo con il sostituto

Il Milan sta cambiando volto in questa sessione di mercato; una delle novità sarà sul secondo portiere: via Sportiello, ecco chi arriverà

Il Milan sta cambiando volto in questa sessione di calciomercato. Igli Tare è al lavoro su tanti fronti per dare a Massimiliano Allegri la rosa con cui far tornare il Diavolo competitivo dopo un'annata difficile.

Uno dei cambiamenti di questa estate riguarderà la porta. Se infatti Mike Maignan resterà il titolare, un cambio ci sarà per quanto riguarda il suo vice. Marco Sportiello, infatti, è prossimo all'addio: come riferito da Fabrizio Romano, è in corso la trattativa per il ritorno del classe '92 all'Atalanta.