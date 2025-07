Kovacevic: “Vedrei bene Vlahovic al Milan o al Manchester United”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti. E nella lista del club rossonero c'è anche Dusan Vlahovic. Ecco le parole dell'ex Juventus

Lorenzo Focolari Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 12:59)

Il Milanè alla ricerca di un nuovo centravanti. E nella lista del club rossonero c'è anche Dusan Vlahovic della Juventus. Il serbo è ai ferri corti con il club bianconero, che vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato.

Al momento il giocatore e la società non hanno ancora trovato un'intesa, anche perché l'attaccante non vuole rinunciare ai 12 milioni d'ingaggio. Allegriintanto ci ha fatto un pensierino, avendolo allenato alla Juventus. Intanto, intervistato da La Gazzetta dello Sport, Darko Kovacevic ha parlato del centravanti.

Momento di cambiare squadra: "A Dusan direi di cambiare aria subito. Non è facile lasciare la Juventus, lo dico per esperienza personale, ma a volte bisogna rimettersi in gioco per tornare felici e al top. Uno come Vlahovic deve essere sempre titolare, alla Juventus o altrove".

In quale squadra lo vedrebbe meglio: "All'Olympiacos non ce lo possiamo permettere, ma Milan e Manchester United possono essere buone soluzioni per Dusan. E magari il Nottingham Forest... E' una battuta: noi abbiamo la stessa proprietà della società inglese, però io lavoro soltanto per l'Olympiacos".

Alla Juve è arrivato David: "La concorrenza non è mai un problema, anzi... Nella mia Juventus eravamo cinque grandi attaccanti. Il nostro Cabella, ex compagno di David al Lille, mi ha parlato benissimo del canadese. David è un bomber, nelle ultime stagioni con i francesi non è mai sceso sotto i 25 gol. Ma tra i due, mi tengo sempre Vlahovic. Io ho un debole per Dusan, lo preferirei anche a Haaland... E lo stesso direi di Osimhen, che comunque sarebbe stati bebe in bianconero".