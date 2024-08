Spina: “Noi di AC Milan puntiamo sul benessere delle nostre tesserate”

In esclusiva ai canali ufficiali rossoneri ha parlato Elisabet Spina, Head of Women Football di AC Milan che in merito ad un'iniziativa molto lodevole della società rossonera volta a sostenere le donne rossonere in maternità ha detto: "Il Club ha dimostrato da sempre grande attenzione al benessere delle proprie tesserate, sia a livello professionale che personale. Siamo stati i primi in Italia a versare i contributi previdenziali, ben prima dell'entrata in scena del professionismo, mentre attraverso il manifesto #WeAllAreFootball per mitigare la conflittualità di genere abbiamo contribuito alla definizione di principi, iniziative e interventi concreti sulle infrastrutture del Club. In questo momento, ci accingiamo a dare il via a una nuova stagione nella quale lavoreremo per raggiungere obiettivi importanti, sia dentro che fuori dal campo: siamo entusiasti di inaugurarla attraverso l'introduzione di questa nostra innovativa policy".