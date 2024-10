Spalletti su Tonali: “E’ immenso, il match potrebbe durare all’infinito per lui”

In conferenza stampa dopo la vittoria su Israele ha parlato il ct Luciano Spalletti che ha detto: “Cosa ha dato Tonali che all'Europeo non avevamo?Tonali è immenso per quello che sta facendo. È incredibile, la partita può durare quanto gli pare per lui. Quando parte accende la macchina a mille e quando la spegne va a mille lo stesso. Forse deve ancora scaricare un po' di rabbia da quanto ha accumulato dall'anno scorso".