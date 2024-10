Spalletti ammette: “Il fallo di Pellegrini con i tacchetti era da espulsione”

Ieri in zona mista dopo il pareggio con il Belgio ha parlato il ct Luciano Spalletti che ha detto: "Abbiamo perso un paio di palloni sanguinosi in costruzione, quando si gioca uomo contro uomo bisogna saltare l'uomo e diventa rischioso, ho urlato a Bastoni di cercare Retegui in occasione dell'espulsione perché avevo visto il difensore staccarsi su Pellegrini”.