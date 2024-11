Spalletti: “Il nostro Sinner? Daniel Maldini ha il colpo facile…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Francia, il ct azzurro ha parlato anche dell'ex Milan, con un paragone importante

Domani sera a San Siro l'Italia affronterà la Francia, nell'ultima partita del girone di Nations League. Oggi Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la grande sfida. Il commissario tecnico, tra i vari argomenti, ha parlato anche di un ex Milan.