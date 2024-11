Donnarumma: “Tornare a San Siro è sempre speciale, è stata casa mia”

Dopo la vittoria di giovedì sera in casa del Belgio, l'Italia chiuderà il suo girone di Nations League con un grande match: la sfida di San Siro contro la Francia, in programma domani alle 20:45. Agli Azzurri basterà anche il pareggio per terminare al primo posto. Nell'undici di Spalletti sarà titolare Gianluigi Donnarumma. Una partita non come le altre per l'ex portiere del Milan, come ha confermato lui stesso in conferenza stampa.