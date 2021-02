Solskjær vuole Kessié e studio lo scambio

MILANO – Febbraio è stato un mese terribile per il Milan. La formazione rossonera infatti è riuscita a portare a casa solo una volta i tre punti. Era il 7 febbraio e la formazione di Stefano Pioli riuscì a imporsi con un sono 4 a 0 sul Crotone dell’ex Stroppa. Poi, tra Serie A ed Europa League, 2 pareggi (in Coppa contro la Stella Rossa) e 2 sconfitte (contro Spezia e Inter). E, forse, la cosa peggiore è che il mese non è ancora finito: domani infatti i rossoneri affronteranno la Roma di Paulo Fonseca.

Una partita non facile contro i giallorossi che inseguono lo stesso dei rossoneri: la qualificazione in Champions e andare il più lontano possibile in Europa League. E ieri entrambi i club hanno saputo i loro avversari nella competizione europea: lo Shakhtar Donetsk per i capitolini, il Manchester United per il Milan.

Un match affascinante per il club di via Aldo Rossi che affronteranno una delle pretendenti alla vittoria finale. Ma la partita tra le due formazioni non è finita, visto che nei prossimi mesi sia il Milan che il Manchester United saranno protagonisti di alcune trattative di mercato. Ma nelle ultime ore c’è la possibilità che in estate si dia vita a un clamoroso scambio. Un’idea di mercato che si è materializzata nelle ultime ore da parte del club inglese: portare a Manchester Franck Kessié. L’ivoriano ha un contratto in scadenza nel 2022 e non disdegnerebbe un passaggio in Premier League. Una bella suggestione di mercato importante, ma il Milan, per privarsi dell’ex Atalanta e Cesena, spara alto: 45-50 milioni di euro. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

LA PROPOSTA DEL MANCHESTER UNITED – Ole Gunnar Solskjær, tecnico dei Red Devil, ha puntato Kessié per rinforzare la propria mediana il mediano del Milan ma, nonostante la richiesta altissima da parte del Milan. Il tecnico infatti avrebbe trovato una soluzione: uno scambio tra i club che coinvolgerebbe l’ivoriano e Van de Beek. Il valore dell’olandese è molto simile: più giovane di un anno e un contratto in scadenza ne 2025. E chissà che la partita dell’11 marzo non possa essere l’occasione per gettare le basi dello scambio