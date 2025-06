Milan, i soldi di Theo per Vlahovic? L’idea e l’ostacolo ingaggio

Dopo un lungo tira e molla, si sta per concludere la vicenda di Theo Hernandez . Il francese ha accettato la proposta dell'Al Hilal e si trasferirà in Arabia Saudita, dove guadagnerà 20 milioni di euro a stagione . Il Milan invece incasserà 25 milioni di euro più bonus .

I soldi di Theo quindi potrebbero trasformarsi in un'offerta alla Juventus per l'attaccante serbo, che i bianconeri cederebbero volentieri. Il problema resta l'ingaggio da 12 milioni a stagione: per trasferirsi in rossonero il classe 2000 dovrà ridursi l'ingaggio.