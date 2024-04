Milan, Buffon scherza su Instagram: “Maldini, è davvero tua la firma?”

È andato in scena un simpatico siparietto su Instagram tra Gianluigi Buffon e l’ex dirigente del Milan Paolo Maldini

Simpatico siparietto quello andato in scena pochi minuti fa su Instagram tra due leggende del calcio italiano. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha pubblicato sul suo account una vecchia cartolina di Paolo Maldini , di quando giocava al Milan .

Questa la descrizione messa dall’ex portiere sotto la foto: “Ecco un altro tesoro trovato nel cassetto dei ricordi di casa. Ora mi chiedo, Maldini è davvero la tua firma?”. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex dirigente rossonero, che ha prontamente risposto: “Caro Gigi, non vorrei deluderti, ma non sembra la mia scrittura…… Però ero talmente giovane che forse l’ho modificata con il tempo. Questa volta con affetto Paolo”, facendo riferimento alla dedica della foto che invece citava “A Gianluigi con simpatica Paolo Maldini”. Ma intanto, parlando di mercato, grandissima attenzione. Bomba dalla Spagna, l’ultima idea del Milan spiazza tutti: "Arriva dal Real Madrid!" <<<