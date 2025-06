Sinner: “Sono diventato milanista quando ho lasciato casa, su Modric…”

Il tennista Jannik Sinner è stato intervistato da Eurosport in occasione dei Roland Garros. Il tennista ha parlato anche del suo amore per il Milan .

Sull’imminente arrivo di Modric : "Modric? Sarebbe bello, no (sorride, ndr)? Sì, non voglio sembrare uno che conosce il calcio molto, molto bene, ma i singoli giocatori che abbiamo sono molto bravi. La qualità che abbiamo, è incredibile”.

Sull’amore per il Milan: “Sono diventato tifoso del Milan quando ho lasciato casa. Ero in appartamento con un altro giocatore più giovane. Aveva due anni meno di me ed era tifoso del Milan. Ogni volta che giocava, dovevamo guardare la partita perché avevamo una sola TV. E poi abbiamo continuato, e da quel momento ho pensato: ok, scelgo il Milan”.