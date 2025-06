Milan, Modric sarà il 13esimo Pallone d’Oro a vestire la maglia rossonera

Bisogna attendere ancora qualche giorno per l’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi: Luka Modric diventerà presto un nuovo giocatore del Milan .

L’accordo è stato trovato grazie al blitz del ds Igli Tare che è andato in Croazia , dove il giocatore si trova in ritiro con la sua nazionale, ed è tornato con il suo sì. Modric firmerà un contratto annuale con opzione per un altro anno da 3,5 milioni di euro più bonus.

Modric giocherà ovunque in mediana. Lui può fare la mezzala di qualità, ma può giocare anche davanti alla difesa in un centrocampo a tre da regista basso. Inoltre può far bene anche più avanti come trequartista.