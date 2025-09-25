Simonelli: “San Siro ormai è uno stadio inadeguato”

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, nella quale ha parlato del problema degli stadi in Italia. Nello specifico, è entrato nel merito della situazione calda di San Siro e della necessità che l’operazione di costruzione del nuovo stadio da parte di Milan e Inter vada finalmente in porto.
Simonelli su San Siro
“È doloroso dirlo, ma ormai è uno stadio inadeguato. Lasciare la città più altospendente d’Italia senza gli Europei sarebbe una figuraccia incalcolabile.”
Simonelli continua: “È stato bocciato dalla UEFA per ospitare la finale di Champions del 2027. Lo stadio non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo. E poi, come si rivoluziona in sicurezza per lavoratori e pubblico un impianto che ogni tre giorni ospita 70 mila persone?“
Sui problemi di San Siro: “Tribune, studi tv, ma anche gli spazi che permettono alle società di fare business: l’area hospitality non è integrabile. E per fortuna i nostri tifosi non sono grandi bevitori di birra: ci sono problemi anche per andare a fare la pipì“.
Sul Consiglio comunale: “Buttare a mare questo processo per questioni ideologiche di bassa lega è un autogol. Sarà un danno per la città, perché se non avranno San Siro, i due club finiranno per fare stadi fuori dal comune di Milano. Ma a essere danneggiato sarebbe tutto il Paese: solo l’indotto temporaneo per la costruzione degli impianti in cantiere vale 6 miliardi“.
Su cosa significhi perdere San Siro: “Tutti abbiamo ricordi, nostalgie. Ma l’unico modo per mantenere la storicità di uno stadio è fare quello nuovo sulla stessa area. Prendete Wembley: è stato abbattuto e ricostruito, ma nessuno dice ‘sono stato al nuovo Wembley’. È sempre lo stadio del mito“.