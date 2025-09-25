Milan, Pellegatti: “Vi dico cosa chiederà Allegri a Leao”

Pellegatti su Leao: il giornalista spiega quali saranno le indicazioni tattiche di Allegri al portoghese in fase di non possesso

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto a Radio TV Serie A parlando ovviamente di Milan, in particolare ha parlato di Rafael Leao, ormai recuperato dall’infortunio al soleo e pronto a tornare a disposizione già dalla sfida con il Napoli di domenica. Pellegatti, con la sua solita originalità che lo contraddistingue, ha provato, immedesimandosi nell’allenatore, ad anticipare quali indicazioni Massimiliano Allegri potrà dare al portoghese, soprattutto nella fase di non possesso.

Le parole di Pellegatti

“A volte si pecca di troppa generosità e quindi per essere generoso non sei lucido, infatti l’anno scorso a Gimenez chiedevano movimenti e di venire indietro. Vi dico già invece cosa chiederà Allegri a Leao: Tu devi tentare di andare sul primo portatore di palla e va bene, ma non ti voglio mai vedere venire indietro ad aiutare la squadra. Stai lì. Devi essere lucido là. Non voglio che tu venga dietro. Devi tentare di disturbare la partenza della manovra avversaria e basta. Questo, te l’assicuro, è quello che chiederà e ha chiesto a Leao Massimiliano Allegri”.