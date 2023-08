Milan, botto a sorpresa! Di Marzio: “Pare che…” | Raffica di calciomercato

Il calciomercato del Milan - che ha da subito riservato grosse sorprese e parecchi colpi di scena - sta continuando a tenere banco in casa rossonera e pare avere in serbo altre grosse novità che potrebbero concretizzarsi nel prossimo futuro. Insomma, dopo un avvio col botto, anche il mese di agosto sarà parecchio movimentato sul fronte del mercato per il Milan .

Ci sono infatti ancora tantissime questioni aperte e da risolvere, sia per quanto riguarda il calciomercato in uscita che quello in entrata. Adesso, dopo 8 acquisti, la priorità è cedere qualcuno, fare cassa e liberare spazio in rosa e nel tetto ingaggi per altri nuovi innesti. Le notizie sono parecchie e stanno continuando a circolare senza sosta.