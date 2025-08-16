Serie A, chi ha speso di più finora? Milan al secondo posto
Serie A, chi ha speso di più finora? Milan al secondo posto

Riccardo Focolari
Milano
16 Agosto, 17:48
Ardon Jashari
Serie A, classifica spese di mercato al 16 agosto: Juventus al primo posto, Milan secondo ma con saldo positivo di 33 milioni.

Vediamo la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più sul mercato al 16 agosto. La graduatoria tiene conto delle spese da registrare a bilancio in questa stagione, quindi anche quelle relative agli obblighi di riscatto, pur se accordati nella scorsa annata. Sono inclusi soltanto i costi dei cartellini, senza considerare ingaggi o altri fattori.

La classifica delle spese per i trasferimenti

Al primo posto c’è la Juventus con 118,5 milioni spesi, cifra che potrebbe crescere ulteriormente se i bianconeri chiuderanno per Kolo Muani.
Subito dietro il Milan con 111 milioni investiti, dei quali spicca l’investimento di 36 milioni per Jashari; dato destinato ad aumentare perché manca ancora un attaccante. Da sottolineare, però, il saldo positivo: le cessioni hanno portato entrate superiori alle uscite, generando un utile di 33,8 milioni.
A sorpresa, sul terzo gradino del podio c’è il Como con 104 milioni spesi. Seguono Napoli, Atalanta e Inter con 89, 79 e 70 milioni rispettivamente, cifre destinate a salire visto che queste squadre devono ancora completare la rosa.

