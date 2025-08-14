Milan, Jashari: “È un sogno che si realizza, volevo solo venire qui”

Pochi minuti fa ha parlato per la prima volta in conferenza stampa Aardon Jashari, il nuovo centrocampista acquistato dal Milan

Ci siamo. È arrivato il momento di conoscere il nuovo giocatore del Milan. Aardon Jashari ha parlato per la prima volta come giocatore rossonero. Ecco le principali parole del centrocampista svizzero:

“Le mie sensazioni su questo club sono incredibili, è un sogno che si realizza. Sono qui da pochi giorni ma ho già ricevuto un benvenuto caloroso da tutti. Mi sto integrando, è un onore essere qui“.

“Sin dai primi contatti con il Milan non ho mai avuto dubbi di venire qui. Sapevo della difficoltà della trattativa ma dovevo essere paziente. Tare mi ha fatto capire che avrebbe fatto di tutto per portarmi qui. Non ho preso in considerazione nessun altro club“.

“Allegri è un allenatore che da il giusto equilibrio alle cose. C’è una buona armonia nello spogliatoio grazie a lui”.

“De Ketelaere? Siamo due giocatori diversi, con ruoli diversi e personalità differenti. Io sento la pressione, ma è normale così. Lavorerò tanto per rendere i tifosi rossoneri orgoglioso di me e di tutta la squadra”.

“Il mio idolo rossonero è sempre stato Pirlo. Non voglio certo paragonarmi a lui, ma abbiamo due storie simili, entrambi abbiamo iniziato più avanzati, da numeri 10, e poi siamo finiti a giocare in mezzo al campo. Io cercherò di fare la mia storia qui”.

“Questo club merita tanti trofei. Dobbiamo vincere il più possibile e dare il massimo in ogni partita”.

“Quando ero piccolo venivo qui allo stadio, ho sempre sognato di giocare qui, sono cresciuto con il Milan al mio fianco. Faccio fatica a trovare le parole giuste se penso al mio esordio a San Siro. So solo che non voglio deludere nessuno”.

“Allegri deciderà dove posizionarmi in campo. Nel calcio moderno non si sta mai fermi, ricoprirò più ruoli durante le partite. Da parte mia non importa dove mi metterà, so giocare sia da 10 che da 6“.

“Grazie ad Ausilio per le sue parole nei miei confronti, ma io volevo solo venire al Milan. Non ho mai avuto dubbi sin dal primo giorno. Qualsiasi altro club mi avrebbe cercato io avrei rifiutato. Il derby? Sono importanti e daremo tutto per batterli”.