Serie A, le designazioni ufficiali: Milan-Salernitana a Di Marco

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 26 maggio. I rossoneri affronteranno sabato sera alle ore 20:45 a San Siro la Salernitana, ormai retrocessa in Serie B. Potrebbe essere, dunque, anche l'ultima gara di Stefano Pioli sulla panchina dei meneghini, visto le ultime notizie che lo vorrebbero lontano da Milanello. I tifosi, inoltre, saluteranno anche Giorud e Simon Kjaer che al termine della stagione cambieranno aria.