37esima giornata Serie A, stabilito l’orario di Roma-Milan!

Ecco l'orario del match

La partita si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica sera alle ore 20.45. Tutte le gare di Serie A saranno in contemporanea tranne Genoa vs Atalanta, match che è stato anticipato alle ore 20.45 di sabato dal momento che entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione.