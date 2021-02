Ufficiale, salta un’altra panchina in Serie A

MILANO – La decisione era nell’aria e adesso è diventata ufficiale: il Cagliari ha esonerato Eusebio Di Francesco. Si conclude dunque dopo ventitré giornate di campionato l’avventura dell’allenatore abruzzese sulla panchina sarda, con un bilancio a dir poco allarmante: appena tre vittorie, sei pareggi e ben quattordici sconfitte. La compagine rossoblù occupa attualmente il terzultimo posto in classifica ed è a cinque lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Fatale, per la panchina di Di Francesco, la sconfitta per 1-0 rimediata tre giorni fa nello scontro diretto con il Toro alla Sardegna Arena.

IL COMUNICATO DEL CLUB – “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità”.

QUESTA SERA SI CHIUDE IL 23ESIMO TURNO – La ventitreesima giornata di Serie A si chiuderà questa sera, con la partita fra Juventus e Crotone, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. In caso di successo, la squadra di Andrea Pirlo si riporterebbe in piena zona Champions League, agganciando la Roma a 45 punti e portandosi a -4 dal Milan, con una partita ancora da recuperare (contro il Napoli). Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Morata.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Reca; Junior Messias; Ounas, Di Carmine. Allenatore: Giovanni Stroppa.

A disposizione: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, Molina, Rojas, D’Aprile, Simy, Rispoli, Marrone, Vulic, Eduardo, Riviere.