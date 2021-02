Serie A, le probabili formazioni di Roma-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Roma-Milan, sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico della Capitale. La gara sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Longo e dal quarto uomo Piccinini; al VAR ci sarà Irrati, AVAR Cecconi.

Roma, Fonseca con diversi assenti

La compagine capitolina dovrà fare a meno di due titolarissimi in difesa come Smalling e Ibanez, i quali verranno rimpiazzati da Cristante e, verosimilmente, da Juan Jesus (favorito su Fazio). A centrocampo conferma per Villar accanto a Veretout. Corsie esterne presidiate da Karsdorp e Spinazzola. Nel reparto offensivo spazio a Pellegrini e Mkhitaryan, che supporteranno Borja Mayoral vista l’indisponibilità di Edin Dzeko, fermatosi proprio nel match di ritorno con il Braga. Panchina per l’ex rossonero El Shaarawy e Pedro. Indisponibile, invece, Edin Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore: Fonseca

Milan, fuori capitan Romagnoli

Stefano Pioli, con grande coraggio, opterà per la scelta invocata da tanti tifosi: fuori Alessio Romagnoli, gioca Tomori; il capitano del Milan, di conseguenza, sarà Gianluigi Donnarumma, primo in elenco nel solito 4-2-3-1 rossonero. Davanti al portiere classe 1999 ci saranno Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. In mediana Kessie e Tonali, vista l’indisponibilità di Bennacer. In attacco torna titolare Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers a destra, Rebic (in netto vantaggio su Leao) a sinistra e Calhanoglu da numero 10. Non convocato Mandzukic, torna a piena disposizione Brahim Diaz.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli