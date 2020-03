Serie A, ecco i provvedimenti per la stagione 2020/2021

Se per il momento non vi è nulla di certo sul quando e il come riprenderà il campionato di Serie A in corso, il pensiero è comunque già alla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport qualunque cosa accadrà nelle prossime settimane, non inciderà sul calendario venturo. Sia le squadra, sia l’AIC, ovvero il sindacato di categoria dei calciatori,hanno già raggiunto un accordo. Quindi, questi giorni di sosta forzata saranno valutati come ferie e la pausa estiva verrà ridotta ad un paio di settimane al massimo.