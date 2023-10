Serginho: “Theo è uno dei terzini più forti al mondo”

"Sono anni che gioca ad altissimo livello, credo abbia ancora margini per crescere. Sicuramente è uno dei terzini più forti al mondo".

"Conosco molto bene Carlo, ci lega una grande amicizia. È un allenatore molto preparato. Per il Brasile è un momento delicato, ma lui ha tutte le qualità per fare bene".

Come mai così pochi brasiliani in Italia adesso?

"È finita la fantasia brasiliana… È da un po' che non ce l'abbiamo, abbiamo avuto Messias al Milan. È un momento in cui il calcio brasiliano si sta riprendendo, non si capisce chi ha davvero qualità. Credo che prima o poi arriverà un brasiliano forte nel Milan".