Milan: il prossimo colpaccio di mercato può arrivare… dal Manchester City!

Tra le priorità di calciomercato del Milan - oltre l'attaccante - c'è anche il famoso vice-Theo Hernandez. Attualmente in rosa non c'è un vero e proprio terzino sinistro di ruolo e pronto per sostituire il campione francese nel momento del bisogno, come ad esempio nella prossima partita di campionato contro la Juventus. Ecco perché il Milan si sta muovendo per portare in rossonero un nuovo esterno difensivo mancino il prima possibile.