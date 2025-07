Serafini: “Allegri vuole creare un Milan che diverta, sui prossimi colpi…”

Sul ritorno di Allegri: "Ho trovato un Allegri meno pimpante ed esplosivo del solito. L'ho trovato invece con il profilo basso perché arriva in un club reduce da stagioni modeste che ha perso Reijnders e Theo e ha preso per ora solo Modric e Ricci. Mi è sembrato un leone alla catena, aveva forse voglia di dire altro, ma non l'ha fatto”.