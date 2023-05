Semplici: “Vittoria dei ragazzi che non hanno mai mollato, concesso poco…”

Il Milan di Stefano Pioli crolla al Picco 2-0 contro lo Spezia di Leonardo Semplici, nel match valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossonero ha affrontato gli spezzini senza sette elementi, fuori per infortunio. Martedì sera inoltre andrà in scena la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter. I diavoli saranno chiamati a ribaltare un risultato sfavorevole per sognare una storica qualificazione alla finalissima di Istanbul. Nel frattempo però scopriamo insieme le parole dei protagonisti del match tra lo Spezia ed il Milan ai microfoni di DAZN. Queste le parole di Semplici: