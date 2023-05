Milan, undici anni fa oggi la vittoria per 2-1 sul Novara

Aspettando la partita del Picco contro lo Spezia, ricordiamo la sfida con il Novara, giocata a San Siro il 13 maggio 2012, vinta di misura

Redazione Il Milanista

In attesa del match con lo Spezia, ricordiamo una sfida del passato, grazie al sito ufficiale del Milan. Il ricordo: "L'ultima giornata di campionato porta sempre delle emozioni particolari. Si chiude una stagione lunga, impegnativa. Si tracciano i bilanci sportivi, tifosi e squadra si danno appuntamento all'annata successiva. Può capitare che l'ultima giornata rappresenti anche un addio, la chiusura di una carriera. Il 13 maggio 2012, a San Siro contro il Novara, fu l'ultima volta col Milan di diversi protagonisti della storia rossonera. Un pomeriggio che riviviamo con alcune istantanee:

Gli spalti dello stadio sono pieni di striscioni dei tifosi che celebrano la storia rossonera dei tanti campioni al passo d'addio. Quel pomeriggio è l'ultima per quattro del ciclo d'oro delle due Champions e del 17° Scudetto - Gattuso, Inzaghi, Nesta e Seedorf - oltre che per tre campioni d'Italia nell'anno precedente come Roma, van Bommel e Zambrotta.

L'esito della Serie A 2011/12 è scritto per entrambe le squadre: Milan già certo del secondo posto e dell'accesso diretto alla Champions League, Novara da tempo condannato alla retrocessione in Serie B dopo un solo anno. La partita, però, è vivace: i piemontesi passano in vantaggio al 20' con un gol del difensore argentino García e a più riprese sfiorano il raddoppio, soprattutto con Caracciolo e Rigoni.

I rossoneri vanno vicini al pari in chiusura di primo tempo con Zambrotta e Ibra, ma crescono come piglio a inizio ripresa. Al 56' è Flamini a capitalizzare la maggiore proposività offensiva della squadra di Allegri: bell'inserimento centrale sull'assist di Cassano.

È il primo gol stagionale per il centrocampista francese, tornato in campo pochi giorni prima dopo un lungo recupero dall'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Flamini non segnava dal 1° maggio 2011, quando in Milan-Bologna realizzò una rete fondamentale per lo Scudetto rossonero.

Il pareggio rinvigorisce i rossoneri, con il pubblico di San Siro che invoca a gran voce gli ingressi di altri due campioni al passo d'addio. Dei quattro eroi di Manchester e Atene due furono titolari (Gattuso e Seedorf) mentre due fecero il loro ingresso nella ripresa: Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi.

Entra in campo al 67'. Passa un quarto d'ora e, come in una favola, a segnare il gol del 2-1 finale è proprio Filippo Inzaghi. Una rete alla SuperPippo, uno scatto sul filo del fuorigioco ad approfittare del lancio centrale di Seedorf. Un gol bellissimo, festeggiato con commozione da tutto lo stadio come ai vecchi tempi.

Per lo storico numero 9 rossonero è il 127° gol con la nostra maglia. Una rete che arriva nel giorno della presenza numero 300. Cifra tonda per l'ultima volta, ancora decisiva.

Nel finale Seedorf sfiora un'altra volta il gol che sarebbe stato quello della ciliegina sulla torta. A San Siro finisce 2-1, e sugli spalti si susseguono gli omaggi ai grandi campioni rossoneri, con altri striscioni e una coreografia speciale della Curva Sud.

La festa si sposta al campo da gioco, dove i giocatori vengono raggiunti dalle proprie famiglie. Uno a uno, viene tributato il giusto applauso a chi ha scritto la storia del Milan, a chiudere un pomeriggio speciale e indimenticabile".