Lotta scudetto, Spalletti: “Inter e Napoli più chance di Milan e Juve”
Home > Ultime notizie

Lotta scudetto, Spalletti: “Inter e Napoli più chance di Milan e Juve”

Stefania Palminteri
Milano
27 Settembre, 11:30
Luciano Spalletti
Luciano Spalletti al Festival del Calcio Italiano sulla corsa scudetto: “Inter e Napoli hanno più chance di Juventus e Milan”.

Con il big match tra Milan e Napoli in programma domani sera, anche se siamo soltanto alla quinta giornata, si è già cominciato già a parlare di lotta scudetto. L’argomento è nell’aria da qualche giorno e un’opinione personale sul tema è stata chiesta anche a Luciano Spalletti, fresco ex CT della Nazionale, durante un intervento al Festival del Calcio Italiano. Secondo l’allenatore toscano, le favorite sarebbero Inter e Napoli, mentre Milan e Juventus partirebbero leggermente più indietro, anche se nel calcio tutto può cambiare.

Spalletti sulle favorite per il titolo

“L’Inter è una squadra da tenere d’occhio. Ha grandissime qualità e Chivu, siccome l’ho allenato e lo conosco bene, diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno delle chance in più rispetto a Juventus e Milan. Poi sarà il tempo a confermare o smentire la mia idea“.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 27 Settembre, 11:59
LIVE- Segui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match
Riccardo Focolari - 27 Settembre, 10:02
Buffon su Milan-Napoli: “Regnerà l’equilibrio”
Edoardo Benedetti - 25 Settembre, 13:30
La designazione arbitrale per Milan-Napoli
Riccardo Focolari - 25 Settembre, 12:33
Simonelli: “San Siro ormai è uno stadio inadeguato”
Stefania Palminteri - 24 Settembre, 12:37
Di Francesco tutela Camarda: “Gli date troppa pressione”
Stefania Palminteri - 24 Settembre, 11:40
Nuovo stadio, è la volta buona? Scaroni è fiducioso
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 16:32
Sala: “Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone”
x