Lotta scudetto, Spalletti: “Inter e Napoli più chance di Milan e Juve”

Luciano Spalletti al Festival del Calcio Italiano sulla corsa scudetto: “Inter e Napoli hanno più chance di Juventus e Milan”.

Con il big match tra Milan e Napoli in programma domani sera, anche se siamo soltanto alla quinta giornata, si è già cominciato già a parlare di lotta scudetto. L’argomento è nell’aria da qualche giorno e un’opinione personale sul tema è stata chiesta anche a Luciano Spalletti, fresco ex CT della Nazionale, durante un intervento al Festival del Calcio Italiano. Secondo l’allenatore toscano, le favorite sarebbero Inter e Napoli, mentre Milan e Juventus partirebbero leggermente più indietro, anche se nel calcio tutto può cambiare.

Spalletti sulle favorite per il titolo

“L’Inter è una squadra da tenere d’occhio. Ha grandissime qualità e Chivu, siccome l’ho allenato e lo conosco bene, diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno delle chance in più rispetto a Juventus e Milan. Poi sarà il tempo a confermare o smentire la mia idea“.