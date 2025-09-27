Buffon su Milan-Napoli: “Regnerà l’equilibrio”

Buffon analizza Milan-Napoli e parla dei suoi ex allenatori Allegri e Conte. Le parole su Modric, De Bruyne e le aspettative per il big match

Milan-Napoli di domani sera si avvicina e la Gazzetta dello Sport ha recentemente intervistato Gianluigi Buffon, l’ex portierone della Nazionale che nei suoi tanti anni alla Juventus è stato allenato sia da Massimiliano Allegri sia da Antonio Conte. Ecco le sue parole sui due tecnici che domani saranno l’uno contro l’altro, uno sulla panchina del Milan e l’altro su quella del Napoli.

Allegri e Conte, esperienza e gestione del gruppo

Sull’arrivo di Allegri dopo l’addio di Conte alla Juventus: “Ci siamo trovati di fronte un allenatore con una personalità e una metodologia differenti. Conoscendo meno di Conte il mondo della Juventus, aveva bisogno di aiuto e sostegno da parte di tutte le componenti perché l’inserimento fosse immediato. Ha avuto il coraggio di prendere la squadra in corsa visto che la stagione era già iniziata, anche se da poco, e ha subito mostrato di essere molto bravo“.

Sulle caratteristiche in comune tra i due: “La bravura nella gestione del gruppo. Hanno sempre fatto scelte giuste per il momento della squadra pur usando moduli, tipologie di allenamenti e approcci assai diversi. Avere squadre equilibrate è il comun denominatore. Hanno creato gruppi compatti, due formazioni che in fase di non possesso lavorano bene“.

Sulle ottime partenze: “L’inizio del Napoli poteva essere scontato solo per chi guarda da fuori, visto che nel calcio è sempre dura dimostrare e confermarsi. Grazie all’avvento di Allegri, ad agosto consideravo il Milan nei primi tre posti e sta confermando questa mia sensazione“.

Sulla partita: “Un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente“.

Su Modric e De Bruyne: “Sono due campioni. Mi fa particolarmente piacere che Modric si stia esprimendo alla grande perché lo conosco e anche io in passato ho fatto la sua scelta, ovvero cambiare campionato a un’età avanzata, per ritrovare determinati stimoli ed energie. Al di là dei discorsi e dello scetticismo della gente, mi sentivo forte come cinque anni prima e l’ho dimostrato. Lui sta facendo lo stesso: Modric con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione“.