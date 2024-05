Scaroni: “Bisogna risolvere il problema delle scommesse. Non ha senso…”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto in Commissione in Senato in occasione del panel “Prospettive di riforma del calcio italiano”

Stefania Palminteri Redattore 23 maggio 2024 (modifica il 23 maggio 2024 | 12:15)

Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto in Commissione in Senato in occasione del panel “Prospettive di riforma del calcio italiano”, si è espresso a riguardo delle possibili iniziative favorevoli al mondo del calcio nel nostro Paese. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni riprese da Calcio e Finanza.

Scaroni ha detto: "Bisogna risolvere il problema delle scommesse. Non ha senso che il mondo scommetta sul calcio e noi non abbiamo nessun beneficio. È stato il parlamento italiano in passato che ci ha impedito di partecipare a questi ricavi e questo parlamento può cambiare questa politica dissennata".