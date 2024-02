Scaroni: “Abbiamo comprato i terreni, siamo ottimisti per il nuovo stadio”

In merito al nuovo stadio del Milan ha parlato il presidente rossonero, Paolo Scaroni , intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Queste le sue dichiarazioni:

“ Abbiamo comprato i terreni , abbiamo avuto una decisione favorevole preliminare da parte del Comune di San Donato, abbiamo tutta una serie di passaggi che riguardano la Regione e altri enti locali. Siamo relativamente ottimisti, anche se in Italia essere ottimisti sulla costruzione degli stadi è un compito piuttosto arduo. Andiamo avanti, abbiamo bisogno di un nuovo stadio”.

