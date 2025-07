Scaroni: “Jashari vuole venire a tutti i costi, ma noi non vogliamo…”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattative con il Club Brugge per Jashari

Il Milan aspetta impaziente qualsiasi sviluppo relativo all’affare Ardon Jashari, con il Club Brugge che deve dare una risposta ai rossoneri.

Nonostante le difficoltà riscontrate con il club belga, il centrocampista rimane il preferito per rafforzare la mediana rossonera.

A tal proposito si è espresso il Presidente del Milan Paolo Scaroni, che all’arrivo in Lega per l’odierna Assemblea ha dichiarato: “Non vogliamo offrire troppo ma lui vorrebbe venire a tutti i costi“.

Pochi giorni fa lo stesso ds Tare aveva spiegato: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre“.

Il Milan ha presentato un’offerta da 33,5 milioni di euro più bonus, che supererebbe quota 35. Il giocatore però non ha ancora ricevuto il via libera per venire in Italia.