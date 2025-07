Milan, clamorosa indiscrezione: Tare cambia strategia?

Il Milan sta portando avanti varie trattative di mercato, ma proprio per una di queste Tare starebbe pensando di cambiare strategia

In casa del Milan continua a tenere banco la questione legata al possibile arrivo di Ardon Jashari. La trattativa con il Club Brugge sta andando per le lunghe e per questo motivo la dirigenza si sta interrogando sulla reale fattibilità dell’operazione.

Altre piste

L’interesse per Jashari è concreto, ma non è il solo centrocampista monitorato dal Diavolo. Se non dovesse arrivare lo svizzero, il Milan sarebbe pronto a cercare altri nomi come quello di Javi Guerra del Valencia.

Affare complicato

Tuttavia sul centrocampista spagnolo c’è una vasta concorrenza, con Manchester United e Atletico Madrid in prima linea per prenderlo. L’affare Guerra potrebbe perciò rivelarsi più complesso e costoso.

Incredibile alternativa

Inoltre non è da dimenticare che il Milan ha già in rosa sei centrocampisti. Questa abbondanza potrebbe portare la dirigenza a decidere clamorosamente di non prendere nessuno per questa zona di campo, ma destinare quei soldi a rafforzare altri reparti.