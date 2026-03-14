Sarri: “Il Milan ha qualità tecniche e fisiche elevatissime”

Maurizio Sarri presenta Lazio-Milan in conferenza stampa: l’analisi sui rossoneri e il confronto con Allegri alla vigilia della sfida.

In vista della gara di domani sera tra Lazio e Milan ha parlato in conferenza stampa anche il mister dei biancocelesti Maurizio Sarri, che in alcune risposte è entrato nel merito dei rossoneri. Ecco un estratto delle sue parole a tema Milan.

Le parole di Sarri in conferenza

Su che Milan si aspetta:

“Il Milan ha caratteristiche ben chiare, ha qualità tecniche e fisiche elevatissime. Dovremo essere bravi a non concedergli il campo aperto, hanno accelerazioni devastanti. Sarà una partita difficilissima tatticamente”.

Sull’impatto di Modric e se se lo aspettava:

“Modric secondo me è un mostro di umiltà. Rimettersi in gioco così alla sua età è straordinario. Lo fa con un’applicazione incredibile, in campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva. È uno dei più grandi giocatori di questo periodo. È chiaro che avere un Modric giovane è il sogno di tutti i calciatori: si parla di un fuoriclasse con una testa particolare. Lui e Pedro sono due casi particolari: quando vai a prendere un giocatore di questo tipo devi essere sicuro di queste caratteristiche mentali”.

Se si aspetta una partita simile alle altre giocate in stagione contro il Milan:

“Il Milan ti lascia la sensazione che sei tu ad avere la partita in mano, ma non è così. Il momento più pericoloso contro il Milan è quando abbiamo palla, perché in quelle situazioni sono eccezionali”.

Su cosa può invidiare ad Allegri:

“Allegri è l’allenatore della squadra con la società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere dei giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma questo fa parte del gioco. Cosa può invidiare Allegri a Sarri? Chiedilo a lui”.