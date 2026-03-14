Verso Lazio-Milan, le probabili formazioni della vigilia

Ecco le probabili formazioni di Lazio e Milan: le possibili scelte di Sarri e Allegri tra ballottaggi, assenze e ultimi dubbi di formazione.

Siamo alla vigilia della sfida tra Lazio e Milan, calcio d’inizio domani sera alle 20.45. Nell’attesa, vediamo quali sono le probabili formazioni delle due squadre in vista del match.

Le possibili scelte di Allegri

Partiamo dai rossoneri. Poco fa ha parlato mister Massimiliano Allegri in conferenza, senza dare troppe indicazioni in chiave formazione. Ha parlato solo del ballottaggio tra Jashari e Ricci a centrocampo per sostituire Rabiot. Per il resto, la formazione iniziale dovrebbe essere la stessa del derby vinto con l’Inter. Ci aspettiamo quindi ancora fiducia per Estupinan sulla fascia sinistra e la conferma della coppia Leao–Pulisic davanti. Riassumendo, questa è la probabile formazione rossonera: noi diamo Jashari come leggermente favorito su Ricci.

Maignan;

Tomori, De Winter, Pavlovic;

Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan;

Leao, Pulisic.

Le possibili scelte di Sarri

Il mister biancoceleste Maurizio Sarri, nello scegliere la formazione, deve far fronte a diverse assenze per infortunio, soprattutto a centrocampo con le indisponibilità di Cataldi e Rovella e con un Basic acciaccato. Per questo motivo, nel ruolo davanti alla difesa potrebbe essere adattato Patric. Anche in difesa c’è qualche dubbio, dato che Romagnoli non è al meglio: se sarà recuperabile partirà dall’inizio, in caso contrario ci sarà Provstgaard al suo posto. Ballottaggio poi in attacco tra Isaksen e Cancellieri, col primo leggermente favorito. In porta, infine, ci sarà Motta, dato che Provedel si è operato e la sua stagione è probabilmente finita in anticipo. Riassumendo, questa è la probabile formazione della Lazio alla vigilia.

Motta;

Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares;

Taylor, Patric, Dele-Bashiru;

Isaksen, Maldini, Zaccagni.