San Siro, svolta imprevista per il futuro dello stadio: la decisione del TAR

Arriva una svolta importante riguardante il futuro di San Siro, che sembra favorire il Milan e l’Inter. Ecco cosa è successo

Arriva una notizia che può stravolgere il futuro di San Siro. Il TAR della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva sul vincolo apposto al secondo anello dell’impianto.

Nuovi scenari

Questa decisione apre a nuovi scenari per lo stadio che paradossalmente favoriscono il Milan e l’Inter. La validità del vincolo rimane in piedi ma allo stesso tempo si possono aprire nuove strade, come la cessione dell’area ai due club meneghini.

Possibilità concrete

Milan e Inter potrebbero dunque approfittarne per decidere di ristrutturare l’impianto oppure crearne uno nuovo accanto al Meazza.

Prossimi passi

La palla passa ora nelle mani dei due club e del Comune, che dovranno trovare un accordo per sbloccare questa situazione una volta per tutte.