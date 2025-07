Milan, Vlahovic può davvero tornare agli ordini di Allegri?

C’è davvero la possibilità che Dusan Vlahovic possa rilanciarsi al Milan e possa tornare sotto gli ordini di mister Allegri? Le ultime

Il giornalista Carlos Passerini ha rilasciato degli aggiornamenti sul suo canale YouTube riguardanti il mercato del Milan.

Possibilità di prendere Vlahovic

“Intrigo Vlahovic: quante sono le possibilità che Dusan possa davvero tornare ad essere allenato da Allegri? Le possibilità ci sono e non sono nemmeno così basse, anche se uno scenario che non si apre ora, ma tra un mese più o meno. Il Milan non sa se riuscirà a prendere Vlahovic e Vlahovic non è l’unico attaccante che Allegri e Tare stanno osservando. Allegri è stato molto chiaro: vuole un giocatore forte, che alzi il livello e la concorrenza con Santiago Gimenez”.

Milan seriamente interessato

“Gli attaccanti costano molto e spesso si decidono a fine mercato, perché magari vanno via a prezzi più convenienti. Per ora si fa trapelare che non c’è un assalto a Vlahovic, che è una cosa che ci può stare secondo la logica della domanda e dell’offerta. Poi la verità è che il Milan è seriamente interessato a Vlahovic, Allegri lo ha messo tra i suoi primissimi posti”.

Riflessioni in corso

“La Juventus ha tutto l’interesse a liberarsi dell’ingaggio del serbo. E il Milan deve infilarsi in questa grana della Juventus, senza risolvergliela: la strategia di Tare, quella dell’attesa, in questo caso è quella giusta. Poi non potrà prendere 12 milioni di euro di ingaggio. Ci sono riflessioni in corso e c’è già stato qualche abboccamento. Vlahovic sa bene che Allegri lo mette piuttosto in alto nella sua lista e non è impossibile che, dovendosi rilanciare, dovrebbe dimezzarsi il suo ingaggio“.