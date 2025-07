San Siro, queste le prossime mosse prima del rogito: c’è la data!

Per Milan e Inter arrivano finalmente degli aggiornamenti sul futuro di San Siro. Ecco le prossime mosse da fare

Arrivano degli aggiornamenti importanti riguardanti il futuro di San Siro. Il Milan insieme all’Inter e al Comune di Milano sono infatti vicini alla cessione del Meazza e delle aree circostanti.

Incontro con Sala

Nei prossimi giorni avverrà l’incontro con il Sindaco Giuseppe Sala, che ha dichiarato di voler arrivare all’approvazione politica entro la fine di luglio.

Prossimi passaggi

I prossimi passaggi vedono l’arrivo in Giunta e poi in Consiglio comunale, da completare nei prossimi otto giorni. Andare oltre il 31 luglio è rischioso perché agosto è da sempre un mese di rallentamenti. Se tutto andrà come sperato, si arriverà al rogito dopo le vacanze.

Permessi inizio lavori

Per quanto riguarda invece i permessi per iniziare i lavori del nuovo impianto dovranno arrivare entro 120 giorni dalla chiusura del contratto. Milan e Inter hanno già scelto l’archistar Norman Foster e lo studio Manica per la realizzazione del nuovo stadio. L’idea è di presentare le bozze al Comune entro la prima metà del 2026. Invece la demolizione non ci sarà prima del 2030 0 2031.