Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia

Il Milan ha comunicato che oggi partirà la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia contro il Bari. Tutte le info

Il Milan si prepara alla prima partita ufficiale della stagione, in programma domenica 17 agosto a San Siro contro il Bari per la sfida di Coppa Italia.

Si tratta del 77esimo incontro tra le due squadre. L’ultima volta che si sono sfidate in Coppa Italia è stato nel gennaio 2011, quando i rossoneri vinsero per 3-0.

Biglietti in vendita

Il Milan ha comunicato sul sito ufficiale che oggi partirà la vendita libera dei biglietti a partire dalle ore 12. I ticket potranno essere acquistati online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket.

I prezzi dei biglietti partono da €5 e per gli Under 30 sono previste tariffe speciali. Per i tifosi con disabilità il biglietto ha un costo di €10 per il tifoso e il suo accompagnatore.