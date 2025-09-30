Milan, le top news di giornata

Il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Milan e Inter. Intanto Tomori in dubbio per la Juve dopo il risentimento muscolare.

La notizia del giorno riguarda San Siro: il Consiglio comunale ha infatti approvato la vendita dello stadio a Milan e Inter. Per quanto riguarda invece il campo, c’è da segnalare il risentimento muscolare di Tomori, accusato dopo il match col Napoli: le sue condizioni restano da valutare in vista della Juve.

Al via l’iter per il nuovo stadio

Con una votazione di 24 favorevoli contro 20 e nessun astenuto (2 assenti), nella notte il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Inizia così l’era del nuovo stadio: i lavori dovrebbero partire nel 2027, ma prima ci saranno ancora diversi ostacoli da superare. L’iter, insomma, è appena cominciato.

Le condizioni di Tomori

Tornando al campo, ieri a Milanello la squadra ha svolto una seduta defaticante. Fikayo Tomori, invece, è stato valutato dallo staff medico e ha riportato un risentimento all’adduttore, problema accusato verso la fine del match col Napoli. Il difensore verrà monitorato nuovamente nei prossimi giorni per capire se potrà essere disponibile contro la Juventus. In caso di forfait, pronto De Winter a sostituirlo.