San Siro ancora silenzioso: la situazione Curva Sud
Riccardo Focolari
Milan
15 Settembre, 13:45
Curva Sud
Milan-Bologna con San Siro ancora senza tifo organizzato: situazione tesa tra Curva Sud e società. Allegri spera nel ritorno del supporto

Nella sfida di ieri sera contro il Bologna, vinta dal Milan 1-0 con una prestazione molto positiva dei rossoneri, il grande assente è stato ancora una volta il tifo. La Curva Sud, infatti, ha confermato la propria assenza, in aperta divergenza con la società dopo le limitazioni imposte.
Prima del match è stata distribuita allo stadio una fanzine che spiegava i motivi del mancato sostegno. I problemi restano sempre gli stessi: la mancata apertura della società sulla blacklist e i numerosi striscioni vietati. Al momento, nessuna delle parti sembra intenzionata a fare un passo indietro.

Situazione ancora tesa

Ecco un breve estratto del comunicato della curva che non lascia spazio ad interpretazioni:
“Arrivati a questo punto e consci di tutti gli sforzi fatti da parte nostra pur di restare accanto al nostro amato Milan, comunichiamo la sospensione a tempo indeterminato del tifo a San Siro, come accaduto nelle prime due partite casalinghe della stagione, fino a quando la Società e le Istituzioni non cercheranno una soluzione ragionevole al problema o in alternativa, troveranno il coraggio di scrivere nero su bianco circa le motivazioni di questa folle repressione”.

L’augurio comune è che la situazione possa risolversi al più presto, con il ritorno del tifo a San Siro. Un auspicio condiviso anche da Massimiliano Allegri che, a fine partita, ad una domanda sulla mancanza della Curva ha risposto così: “Noi speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra”.

