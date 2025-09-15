Milan, l’esito degli esami di Maignan e Pavlovic

Esami incoraggianti per Maignan e Pavlovic dopo Milan-Bologna: escluse lesioni muscolari. Il difensore può rientrare già con l'Udinese

Stamattina Maignan e Pavlovic, i due giocatori usciti malconci dal match di ieri sera, vinto dal Milan contro il Bologna, si sono sottoposti agli esami strumentali per valutare l’entità dei rispettivi infortuni. L’esito fa ben sperare i tifosi rossoneri, perché per entrambi sarebbero escluse lesioni muscolari.

Le condizioni dei due giocatori

Per Pavlovic, uscito dal campo a fine primo tempo, potrebbe trattarsi di un semplice sovraccarico muscolare. Considerando anche che il difensore serbo aveva giocato 180 minuti con la sua nazionale nei giorni precedenti la partita con il Bologna, è possibile che possa rientrare a disposizione già per la prossima sfida contro l’Udinese. Lo staff medico, però, monitorerà le sue condizioni giorno per giorno prima di decidere.

Per Maignan, invece, la situazione resta più delicata. Le sue condizioni avevano fatto preoccupare maggiormente i tifosi, anche perché ieri sera ha lasciato lo stadio in stampelle e il polpaccio è una zona delicata, in cui in passato ha avuto diversi problemi. L’esame ha escluso lesioni muscolari, ma è probabile che, a differenza di Pavlovic, il rientro del portiere possa slittare più avanti. Molto difficile vederlo in campo già nella prossima partita.