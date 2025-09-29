San Siro, oggi la decisione del Consiglio comunale

San Siro, si attende il verdetto: oggi il Consiglio comunale di Milano vota sulla vendita dello stadio a Milan e Inter

Non si sa ancora se sarà oggi o domani, ma per Milano e soprattutto per San Siro può essere un momento storico, finalmente sapremo quale sarà il futuro dello stadio. Il rischio che la decisione possa arrivare anche nella notte c’è, perché la seduta odierna del 29 settembre del Consiglio comunale, chiamato a votare per la vendita dello stadio e delle aree circostanti a Inter e Milan, potrebbe andare per le lunghe. I due club sono fiduciosi e sperano fortemente in un esito positivo, che si tradurrebbe in uno stadio a carico, così da poter decidere in autonomia come organizzare l’impianto del futuro.

Attesa per il verdetto

La seduta inizierà alle 16.30, ma non si sa quando finirà: si andrà avanti fino al raggiungimento di un verdetto definitivo, sì o no. Decisivi saranno i membri del consiglio che finora si sono mostrati incerti, il loro voto potrebbe spostare gli equilibri. Basterà un solo voto in più per giungere a una decisione finale.