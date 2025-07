San Siro, il futuro resta un giallo: c’è anche il problema Euro 2032

Il futuro di San Siro resta un giallo, con solo Milan e Inter ad aver proposto delle soluzioni. Ecco la situazione

Il futuro di San Siro resta un rebus. Le trattative per l’impianto si muovono infatti su due fronti. La prima riguarda Milan, Inter e il Comune di Milano, che parte da una valutazione dell’Agenzie delle Entrate di 197 milioni di euro.

Questa valutazione viene contestata da chi si oppone alla demolizione dello stadio. Sulla cifra intanto indagano la Procura di Milano e la Corte dei Conti, che rallenta il processo e sposta l’eventuale via libera a settembre.

Problema Euro 2032

Inoltre su San Siro resta la pressione di Euro 2032. Il Meazza infatti non rispetta i criteri Uefa per ospitare le partite degli Europei. Una semplice restaurazione non basta, ma sarebbe necessario un nuovo impianto.

In realtà non risultano documenti che impongono la demolizione, ma allo stesso tempo una ristrutturazione avrebbe costi molto elevati. Questa opzione è già stata scartata da Milan e Inter.

Il Sindaco Sala vorrebbe cedere l’impianto, ma resta aperta l’opzione di San Donato Milanese. Tuttavia al momento non sono arrivate proposte diverse da quelle dei due club.