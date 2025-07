Milan, boom di tifosi in Australia: Pulisic trascina anche il marketing

Il Milan continua a stupire anche fuori dal campo: vendite in aumento e passione in salita in Australia, dove Pulisic è il nome più richiesto

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >

Il Milan non vuole conquistare solo in campo, ma anche fuori. E mentre la squadra è impegnata nel tour estivo in Asia e Australia, i numeri raccontano di una passione in continua crescita. A guidarla, ci sono due volti ormai iconici per i tifosi rossoneri: Christian Pulisic e Rafael Leão. Non è un caso che siano proprio loro i protagonisti del boom commerciale registrato negli ultimi mesi. Le maglie del Milan vanno letteralmente a ruba, soprattutto quelle personalizzate con il nome dell’esterno statunitense, diventato in poco tempo uno dei simboli più amati anche fuori dall’Europa. In Australia, il fenomeno è particolarmente evidente.

Alcuni numeri nel mondo

Secondo alcuni dati raccolti, i rossoneri contano oggi 2,2 milioni di tifosi solo nel continente oceanico. Una base impressionante, cresciuta esponenzialmente anche dopo l’arrivo di Pulisic, amatissimo per il suo impatto mediatico. Rispetto alla stagione 2023/2024, le vendite online delle maglie in Australia sono aumentate del 75%. Le richieste più frequenti riguardano proprio il numero 11, seguito da vicino da Leão, altro beniamino del tifo internazionale. Un ruolo chiave lo giocano anche i Milan Club locali, attivissimi a Melbourne, Sydney e Adelaide, dove la passione si trasmette di generazione in generazione. Per il Milan, non è solo marketing dunque, è identità globale.