Milan, la Juventus non fa sconti per Vlahovic! Fissato il prezzo

La Juventus ha fatto sapere il prezzo per lasciare partire il serbo Vlahovic. Il Milan adesso riflette e prepara la mossa in vista di agosto

Il mercato non dorme mai, nemmeno tra grandi rivali. E quando Juventus e Milan iniziano ad avere contatti, seppur indiretti, il rumore è inevitabile. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un profilo che in Serie A non ha bisogno di presentazioni: Dusan Vlahovic. L’ipotesi inizia a prendere davvero forma e potrebbe concretizzarsi ad agosto. A Casa Milan si riflette sull’attacco. Dopo l’addio di Jovic, Colombo e Abraham, i rossoneri vorrebbero chiudere per un’altra punta e il nome del serbo è tornato prepotentemente sul taccuino della dirigenza. D’altronde, Vlahovic rappresenta un mix di fisicità, esperienza nel campionato italiano e potenziale ancora inespresso. La Juventus, però, non è un interlocutore semplice.

La cifra stabilita

Il club bianconero non considera il serbo come pedina facilmente raggiungibile, ma è disposto a sedersi al tavolo solo alle proprie condizioni. Nessuna corsia preferenziale, nemmeno per il Milan. Il prezzo? La Juventus fissa la soglia: tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra importante, che tiene conto di più aspetti riguardanti il calciatore. Nessuna svendita totale dunque, ma nemmeno un muro invalicabile. I rossoneri valutano, consapevoli che un’occasione del genere, per età, costi e ingaggio, potrebbe non ripresentarsi. Il mercato è ancora lungo, e Vlahovic potrebbe diventare molto più di un’idea.