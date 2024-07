Salvini sul mercato: “Morata ottimo giocatore ma servono altri rinforzi”

Il mercato del Milan è in pieno fermento. Dopo l'arrivo ufficiale di Alvaro Morata infatti la dirigenza sta lavorando a nuovi colpi per rinforzare la rosa di Mister Fonseca. A margine della sottoscrizione del Protocollo per il Polo del ferro di Piacenza, anche Matteo Salvini ha detto la sua. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture infatti ha commentato anche la campagna acquisti dei rossoneri.